Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 4

La embajada de México en Estados Unidos solicitó la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, a través de una nota formal, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Precisó que la solicitud se presentó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Tratado de Extradición vigente entre ambos países, se puede diferir la entrega del reclamado cuando existan procedimientos en curso contra él o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de la parte requerida por un delito distinto, hasta la conclusión del procedimiento o la plena ejecución de la sanción que le haya sido impuesta . García Luna es procesado por un tribunal federal en Estados Unidos.

El 27 de noviembre la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el ex funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta orden fue librada por un juzgado con sede en Toluca, luego de que encontró que el ex funcionario tiene bienes inmuebles por más de 27 millones de pesos que no corresponden con sus ingresos legales.