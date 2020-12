El panista Damián Zepeda señaló, a título personal –porque, dijo, aún no se discute en su bancada una posición al respecto–, que los cargos que van a ocupar, tanto en el Banco de México como en el Inegi, son instituciones que tienen autonomía e independencia .

Por ello, manifestó, espero que los saquemos rápido, son personas profesionales, no creo que tengamos ningún problema. Los nombramientos se turnarán a comisiones y se empezará a trabajar, si es necesario se les citará a comparecer, eso lo ven las comisiones legislativas , para que sean ratificadas en el pleno.

Los nombramientos no requieren mayoría calificada de las dos terceras partes de senadores presentes en el pleno, sino sólo mayoría, por lo que Morena y sus aliados pueden aprobarlos.

Añadió: me parece que lo ideal para esos cargos son personas que no tienen una subordinación con el Presidente de la República y puedan garantizar, precisamente, un actuar objetivo, imparcial, autónomo, independiente y a mí el hecho de que vengan directamente de ser subordinados del Presidente me parece que complica esa posibilidad .

Zepeda expresó que, como sólo se requiere mayoría simple, es previsible que sean aprobados, pero la tradición, y está en la ley, es que antes de ello se les cite a comparecer, para saber que son los perfiles adecuados.

A su vez, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, celebró que el Presidente haya privilegiado la paridad de género, reconoció talento en las propuestas y agregó que no puede descalificarse a ninguna.