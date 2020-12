Miranda Castro reveló: No está siendo fácil la negociación con los consorcios; siguen actuando como si hubieran ganado los litigios .

Zacatecas, Zac., Trasnacionales mineras no quieren pagar el impuesto ecológico que, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede cobrar el gobierno de Zacatecas por cuatro conceptos de remediación ambiental, de manera retroactiva a partir de 2017.

No obstante, los directivos de la trasnacional no aceptaron. Dijeron que ese monto haría incosteable su empresa , por lo que han ofrecido pagar sólo 500 millones de pesos. Además, Newmont pone como condición que sea un pago único; es decir, cubrir ese monto y que el próximo gobierno estatal ya no les cobre .

Advirtió que el gobierno de Tello –que concluye en septiembre próximo– no se prestará a negociaciones por debajo de la mesa , pues varias trasnacionales mineras “ofrecieron pagarnos mil millones de pesos, pero nos piden borrón y cuenta nueva para que a partir del 2021 ya no exista ese impuesto. Pero eso es algo que no vamos a hacer.

La fecha límite de negociación para que las mineras paguen será el 31 de diciembre, y de no darse términos favorables para el estado, en enero de 2021 ejerceríamos formalmente facultades de comprobación , expuso el funcionario.