Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 5

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, respondió ayer a la comunidad cultural que desde la semana pasada exige su renuncia a raíz del chatgate, con una disculpa pública por el nombre de aquel grupo de WhatsApp ( Desactivación colectivos ).

También mencionó que se despidió a dos funcionarios menores (de los que no dio nombres) y anunció la creación de otro grupo de diálogo y construcción , integrado por la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; el director y productor de cine Juan Carlos Bonet; el coordinador nacional de Desarrollo Infantil Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura (SC), Jesús Antonio Frino Rodríguez; el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) del gobierno federal, Erwin Neumaier de Hoyos, y la secretaria técnica de la oficina de la SC, Katia Vanessa López.

En rueda de prensa vía Zoom, la funcionaria calificó de error , omisión y desafortunado suceso lo ocurrido hace unos días cuando en plena reunión con representantes de 11 colectivos artísticos se observó en pantalla la conversación privada que mantenían servidores públicos de esa dependencia, entre ellos Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural; Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de Artes, y Paula Vázquez, asesora jurídica de la subsecretaría de Desarrollo Cultural.

En las capturas de pantalla del chat Desactivación colectivos se lee a Vázquez decir: No. No vamos a seguir negociando nada , a lo que Pablo Raphael responde: Ya me desconocieron como interlocutor , seguido del emoji de guiño.

De esos cuatro funcionarios de alto rango que presidían el encuentro y que integraban el chat, sólo Hernandez se disculpó, de manera informal y a través de su cuenta de Twitter, el viernes pasado.

“Es muy fácil destruir con un pantallazo”, señaló Frausto en su encuentro con la prensa este lunes, en el cual cayó en contradicciones al asegurar primero que, como mencionó en su comunicado de prensa del martes primero de diciembre, no tenía conocimiento de que existía ese grupo con ese nombre .