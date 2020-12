Reyes Martínez Torrijos

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 4

La Academia Sueca ha elegido honrar la voz íntima y privada, que la expresión pública puede a veces aumentar o extender, pero nunca remplazar , sostiene la poeta estadunidense Louise Glück en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura 2020, publicado este lunes.

La galardonada, quien este domingo recibió sus recompensas en su casa de Massachusetts, según la Fundación Nobel, añade que aquellos de nosotros que escribimos libros deseamos llegar a muchos. Pero algunos poetas no ven la posibilidad de llegar a muchos en términos espaciales, como en el auditorio lleno. Ellos ven llegar a muchos temporalmente, secuencialmente: a lo largo del tiempo, en el futuro, pero de alguna manera profunda estos lectores siempre llegan por separado, uno por uno .

Por ello, cuando le avisaron que obtuvo el máximo galardón de las letras mundiales, fue una sorpresa para mí en la mañana del 8 de octubre sentir el tipo de pánico que he estado describiendo. La luz era demasiado brillante. La escala era demasiado grande .

Glück refiere que cuando tenía unos cinco años organizó en su cabeza un concurso para decidir el mayor poema del mundo , que tuvo como finalistas a El pequeño niño negro , de William Blake, y Río Suwannee , de Stephen Foster. Concursos de este tipo, por honor, por alta recompensa, me parecían naturales; los mitos que fueron mi primera lectura estaban llenos de ellos. Más tarde empecé a comprender los peligros y limitaciones del pensamiento jerárquico .

Una voz a través del niño negro

Louise Glück otorgó entonces ese galardón a Blake. Me sentí atraída, entonces como ahora, por la voz humana solitaria, levantada en el lamento o el anhelo. Y los poetas a los que volví cuando crecí fueron los poetas en cuyo trabajo desempeñé, como oyente elegido, un papel crucial. Íntimos, seductores, a menudo furtivos o clandestinos. No son poetas de estadio. Ni poetas que hablan con ellos mismos .

La también ensayista menciona: “Blake me hablaba a través del niño negro; él era el origen oculto de esa voz. No podía ser vista, así como el niño negro no fue visto, o fue visto de manera inexacta por el niño blanco, poco perceptivo y desdeñoso. Pero yo sabía que lo que decía era cierto, que su cuerpo mortal provisional contenía un alma de pureza luminosa.