Al señalar que se redujo en 50 por ciento el gasto en publicidad, manifestó que esas practicas se acabaron con este gobierno, porque nosotros estamos en contra de la corrupción, pero además no tenemos una bolsa de dinero en efectivo para andarla repartiendo, lo que hay hoy es total transparencia .

“Aquí hay total libertad de expresión y transparencia, cosa que no había antes. Repito: nosotros sabemos que antes se daba dinero en efectivo de una secretaría, de otra, en fin… en sobres, en maletas”, subrayó.

Dijo que hay contratos a empresas de publicidad que están totalmente transparentados para la realización de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y relacionadas con temas como la pandemia de Covid-19 y la violencia contra las mujeres.

No, no hay nada ilegal y es transparente; malo sería que se diera dinero para hablar bien del gobierno , expresó Sheinbaum Pardo al ser interrogada sobre los contratos adjudicados a emprases como Casiopea Entretenimiento.