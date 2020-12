Alejandro Cruz Flores

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe sólo tendrá como propósito persuadir a los feligreses de no acudir al recinto religioso, que estará cerrado desde el jueves 10 hasta el domingo 13 para evitar contagios de Covid-19.

Es un tema persuasivo, de información para las personas que, a lo mejor, no se han enterado (del cierre de la iglesia). La Guardia Nacional está en Gustavo A. Madero, participa en los gabinetes de seguridad; no es que vayan a hacer algo en particular, sino que se unen al programa de información para que se evite llegar a la Basílica en estos días por el tema de la pandemia , explicó.

La administración local agregó que el operativo en realidad se inició hace días, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instancias del gobierno local, además de la alcaldía de Gustavo A. Madero. Se han realizado acciones para ordenar la afluencia de visitantes al lugar para evitar aglomeraciones y que hasta el momento se ha hecho con mucho orden.