L

a Guía ética que acaba de ser presentada constituye la realización de una idea largamente acariciada por Andrés Manuel López Obrador. Esta idea surge de un hecho real y que a nadie escapa: la profunda crisis moral en que se encuentra la sociedad mexicana causada por una extendida corrupción. Ha sido por ello que uno de los propósitos del actual Presidente ha sido tratar de acabar con ese mal. Para ello ha recurrido a la acción jurídica, principalmente en contra de los funcionarios del pasado sexenio, entre otras medidas. Sin embargo, para sanear a una sociedad se requieren otras medidas y para ello ha insistido en elevar la conciencia moral del pueblo. Ahora bien, las dos preguntas que surgen son: 1) ¿esta Guía ética cumplirá con el cometido asignado?, y 2) ¿qué lugar ocupa entre los discursos existentes en el actual escenario nacional?

Sobre la primera cuestión diríamos que la Guía ética adquiere la forma de una ética kantiana del deber ser . Frente a ello, uno se pregunta si alguien idealmente no estaría de acuerdo en no mentir, no traicionar, no robar o no asesinar , entre otros imperativos morales; sin embargo, en la vida real algunas personas lo hacen con frecuencia y, por tanto, a mi juicio, lo que hay que analizar es más bien ¿por qué lo hacen y cuáles serían las medidas que un Estado debería tomar para tratar de evitar, en lo posible, este tipo de comportamientos? Aquí se muestra una primera ­limitación de la guía, porque se queda en el enunciado sin ofrecer ninguna explicación. Esto es lo que hacen los códigos morales y, en especial, los religiosos.

Ahora bien, en este código, siguiendo con Kant, parece depositarse la carga de la culpa en el individuo, hecho que a mi juicio es parcial. Desde luego que es necesario elevar la conciencia moral de los seres humanos; sin embargo, ésta se encuentra también condicionada por un complejo de causas sistémicas y, por tanto, si los gobiernos no tienen principios sociales tenderán a fomentar una conducta moral individualista y egoísta, como se ha hecho en los últimos sexenios; pero, si los tienen, buscarán establecer las bases para que conciencia y conducta de los individuos sean modificadas e incluso sancionadas moralmente por la población. Entre estas bases debería figurar una auténtica democracia que en la Guía ética brilla por su ausencia.

Por otro lado, en la guía se abordan aspectos que corresponden a posiciones individuales y que no podrían ser exigibles como deberes éticos. Un ejemplo de ello es el perdón. Frente a la violación y asesinato de una hija; el asesinato de un familiar o el secuestro de un joven para la venta de órganos, entre muchos otros ejemplos, ¿otorgamos el perdón a estos individuos? Creo que es demasiado pedir. Lo que todo mundo exigiría sería justicia, como mínimo. Otro ejemplo: ¿basta con señalarle a una persona que no hay que discriminar porque es atentar contra su dignidad o explicar que la discriminación en contra de la mujer, el indígena o el pobre es, esencialmente, una conducta que busca legitimar la opresión del otro por un grupo social. A mi juicio, esto último es muy importante y ­necesario.