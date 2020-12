En suma, la nuestra es una historia de un federalismo que se dio por diseño y en mucho copiando otros sistemas, como el estadunidense, y no por nuestro verdadero origen como nación. No fueron estados independientes que se unieron en una idea llamada México, sino una idea llamada México que dibujó su conformación política desde el centro. Baste el ejemplo de mi estado, Hidalgo, cuya capital tiene esa condición como consecuencia de la Guerra de Reforma; o la extraña forma física del estado de Tamaulipas, que fue un mecanismo de contención fronteriza a Nuevo León.

En un momento global de regionalismos exacerbados, y donde el debate al parecer se inscribe más en la contienda electoral entre adversarios políticos, vale la pena encauzar el debate sobre el federalismo mexicano con tono propositivo y autocrítico: nuestro pacto federal no puede obviar las asimetrías económicas de la República, ni dejar al margen la tarea pendiente de una mayor recaudación por parte de estados y municipios. Más importante aún: debemos abandonar esta tentación tramposa y de todo blanco o todo negro, donde solamente podemos elegir entre dos: o entidades fuertes, o país fuerte.

México se obligó a ser federalista, a pesar de nuestra conformación histórica como nación independiente, lo debemos registrar así de una vez por todas, esa es nuestra verdadera historia. Sin embargo, a estas alturas, convendría poner sobre la mesa fórmulas para eficientar el siempre escaso presupuesto público, poner en un debate constructivo entre adversarios para qué se quiere recaudar más y mejor, un debate abierto para ejecutar políticas públicas orientadas 100 por ciento a invertir en infraestructura y no en gasto corriente que por décadas ha dilapidado recursos y no han incidido en un verdadero desarrollo que, en efecto, reduzca diferencias, no sólo entre ciudadanos, sino también entre entidades federativas y regiones. Que lo que ganen las entidades federativas no lo pierda la República, y lo que ésta gane le sirva a la nación por entero.