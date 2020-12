Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 7 de diciembre de 2020, p. 21

Miles de estudiantes que concluirán en el ciclo escolar 2020-2021 su secundaria enfrentan estrés y angustia debido a que no están adquiriendo los aprendizajes básicos para ingresar al bachillerato , alertaron docentes y padres de familia.

Cada año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, 2 millones 80 mil 503 adolescentes concluyen su secundaria. De ellos, poco más de 300 mil se presentan al concurso de asignación que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) para la Ciudad de México y área conurbada.

En entrevista con La Jornada, profesores de secundarias diurnas y técnicas consideraron que los alumnos de tercer grado van con la desventaja de tener sólo clases en línea, sin cubrir la totalidad de los contenidos de planes y programas, y sin acceso a cursos de regularización de forma presencial .

Mejor que se pierda el año