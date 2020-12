Indicó que no hay una razón para negar el acceso a estas pastillas y lo que puede pasar si se ingiere frecuentemente es que se modifique de manera ocasional el ciclo menstrual, que tengas un sangrado irregular, pero no te expone a cosas graves como la muerte, infarto, infertilidad o hemorragias .

Se puede emplear, comentó, en casos de violencia sexual o cuando falla el anticonceptivo de barrera; es decir, se rompe el preservativo, por ejemplo, o cuando no hay acceso a algún otro método.

Claudia Martínez, ginecóloga y asesora clínica de programas en Ipas México, explicó que la acción de este anticonceptivo es retrasar el momento en el que se libera el óvulo para que el esperma no tenga qué fecundar y, de esa manera, se evita el embarazo no planificado .

Ipas México y Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) manifestaron que se deben derribar los mitos que existen alrededor de esta píldora, como que no puede utilizarse más que dos veces al año, pues la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no hay un límite para su uso.

Ante el aumento de embarazos no deseados que se prevé por la pandemia de Covid-19, organizaciones civiles destacaron la importancia de difundir el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia.

Respecto a que se considere un método anticonceptivo, Martínez refirió que la también llamada píldora del día siguiente no es tan efectiva como los contraceptivos de uso regular, pues está la línea dedispositivos intrauterinos e implantes que son tan efectivos como la vasectomía en un hombre o la operación definitiva en una mujer .

Karla Ramírez Martínez, coordinadora técnica de los programas social urbano y rural de Mexfam, manifestó que la pastilla anticonceptiva de emergencia es muy conocida por muchas de las mujeres , ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 78.4 por ciento saben sobre la anticoncepción de emergencia; sin embargo, hay muchos mitos alrededor de ella que pueden limitar su uso. Entre las ideas erróneas se cree que la píldora es abortiva. No obstante, se ha constatado que cuando ya hay un embarazo, esta pastilla no tiene ningún efecto y no causa daño ni a la mujer ni al producto .

Señaló que el fármaco es de venta libre en precios que van de 40 a 150 pesos, en tanto que en las instituciones de salud pública no tienen costo.