Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 7 de diciembre de 2020, p. 16

Debido a una ejecución e interpretación machista de la ley, muchas mujeres reciben sentencias de cárcel desproporcionadamente altas, basadas en acusaciones que reproducen estereotipos sobre los roles sociales asignados a la población femenina, resaltó la organización civil Asilegal.

Para visibilizar este fenómeno, el colectivo lanzó la campaña #SentenciaMachista, mediante la cual dio a conocer una serie de materiales gráficos y audiovisuales sobre el tema, así como testimonios alusivos.

Uno de ellos es el de Yamel, sentenciada a 16 años de prisión, acusada de homicidio calificado por haberse defendido de las agresiones de su pareja sentimental, sin que el juez tomara en cuenta el contexto de violencia de género que estaba viviendo ni que hubiera actuado en defensa propia, como su defensa argumentó legalmente.

En un video difundido por Asilegal en sus redes sociales, Yamel narra que el día de los hechos su pareja derribó con su auto el portón de la casa donde vivían, después la confrontó y “me agarró de los cabellos, me levantó de la cama y me empezó a golpear. Corrí al baño, me escondí y rompió la puerta. Me sacó del cabello, me agarró sobre el cuello y me alza. Yo estaba totalmente histérica porque me estaba faltando el aire.