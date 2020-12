E

l largo adiós de Trump incluye la intención de ejecutar a cinco personas, cuatro de ellos afroestadunidenses, jugar con la idea de imponer una especie de ley marcial para revertir la elección, mantener secuestrados a cientos de niños migrantes, dejar contagiados a millones y matar a otros cientos de miles (incluidos miles de mexicanos) al ignorar la peor crisis de salud pública en un siglo y abandonar a millones de desempleados. De aquí a que salga de la Casa Blanca el 20 de enero Estados Unidos está atrapado entre la farsa y la barbaridad.

Mientras, el rebrote de la pandemia está llevando a lo que el director de los Centros de Control de Enfermedades pronostica como el periodo más grave de salud pública en la historia de Estados Unidos. Pero Trump y su equipo no sólo han decidido ignorar esta crisis, sino están dispuestos a matar a más al rehusar implementar medidas para enfrentarla. El distinguido doctor Atul Gawande, integrante del equipo designado por el presidente electo Joe Biden, en entrevista para el New Yorker, señala que la ausencia de una estrategia nacional y un mensaje oficial claro desde principios de este año son las razones principales por las dimensiones aterradoras de esta emergencia de salud pública, subrayando que ni se promovió la recomendación más básica y sencilla de exigir el uso de cubrebocas, una de las herramientas más importantes que tenemos para limitar la transmisión del Covid-19.

En tanto, las consecuencias económicas del manejo irresponsable de la pandemia está generado un nivel de sufrimiento no visto desde la Gran Depresión , señala el senador Bernie Sanders.