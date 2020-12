Para dar una idea de qué representa ese billón 300 mil millones de ahorro, vale mencionar que el monto supera en 35 por ciento el saldo actual del rescate bancario, es decir, del Fobaproa (ahora, gracias al prianismo, conocido como IPAB. Mientras los banqueros privados acumulan multimillonarias cuan crecientes utilidades), que al cierre de septiembre pasado ascendió a cerca de 963 mil millones de pesos, a pesar de que en los últimos cinco lustros de las arcas nacionales (léase de los bolsillos de los mexicanos) no ha dejado de pagarse (alrededor de un billón de pesos adicional) la deuda legada por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Como lo detalló López Obrador, la austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados .

Tal fórmula hizo posible que el gobierno federal no se endeudara, mientras todos los recursos liberados se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social (70 por ciento de los hogares de México recibe, cuando menos, un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional); se da preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias; se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad; se mantuvo la entrega de becas educativas y el apoyo a agricultores y pescadores; se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía; en ocho meses se otorgaron 2 millones 750 mil créditos para actividades productivas y vivienda; se evitó una caída del consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad, y se hace frente a las crisis sanitaria y económica por la irrupción de la pandemia de Covid-19. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías .

Las rebanadas del pastel

Dice el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, que en el amasijo que han hecho PRI, PAN y PRD no habrá candidatos impresentables , ergo, no tendrán candidatos.

