al vez uno de los principales problemas que tendrá Joseph Biden en su intento de zanjar la división que erosiona cada vez más las bases de la sociedad es ¿cómo hacerlo? Si se piensa que el problema ha sido exclusivamente la perniciosa forma en que Donald Trump gobernó, se caerá en cuenta que él solamente aprovechó esa división en beneficio propio. Detrás de su falta de ética y moral no hay ninguna ideología; se montó en una ola que venía de lejos y la convirtió en tsunami.