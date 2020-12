P

ues con la nueva de que el lunes 23 de noviembre se dio de alta, dentro de la multitud de lectores de esta columneta, el señor Donald Trump, presidente todavía de Estados Unidos por los siguientes 13 días, a partir de este lunes 7 de diciembre.

Todo hace sospechar que don Donald leyó (o le leyeron) el final del opúsculo publicado en la fecha citada y, de inmediato, ordenó a uno de sus asesores (de los pocos no cesados, porque si éstos ya le hacen poco caso, los que siguen en la nómina simplemente le contestan con el dedo medio, o del corazón, bien erguido), que le investigara todo lo relativo a la críptica cita publicada en el único diario mexicano que él lee, aunque no entienda mucho, y que lo situaba en una clínica siquiátrica evocando, sin cesar, los años del siglo XIX, cuando sucedieron singulares acontecimientos en la historia de su país. Le platicaron de 1800. Le explicaron lo acontecido con múltiples dibujitos, como en una tirilla cómica y, entonces, el aún presidente no pudo dejar de exclamar: Time is money , expresión que suele utilizar en los más diversos momentos, convencido de que esto significa algo así como ¡Bendito sea el Señor! o ¡Gracias Todopoderoso, por tu acierto en echarme la mano a mí, tu hijo predilecto! Pero, ¿no me repiten otra vez lo acontecido?

Fue Jared Kushner, el yerno, quien repitió la lección por centésima ocasión: En 1800 se dio un empate en la elección presidencial entre Thomas Jefferson y Aaron Burr, quienes recibieron igual número de votos electorales. El Congreso resolvió el empate: Jefferson fue designado presidente y Burr, de acuerdo con la legislación vigente, vicepresidente. Hasta 1804 el candidato con el segundo mayor número de votos era automáticamente vicepresidente. Por favor, un intermedio de ciencia ficción: México: presidente Salinas /Vice Cuauhtémoc. Fox/ Cuauhtémoc. Calderón /Andrés Manuel/Anaya. Diría el sabio politólogo conocido como Pompín Iglesias: ¡Pero qué bonita familia!

Pues en 1888 compitieron el presidente Grover Cleveland y Benjamin Harrison y hete que, éste derrotó al mandatario en el Colegio Electoral y, aunque perdiera en el sufragio popular, fue reconocido presidente electo.