Periódico La Jornada

Lunes 7 de diciembre de 2020, p. 36

Morelia, Mich., Familiares de niños internados en el Hospital Infantil de la capital michoacana pernoctan en casas de campaña, bajo lonas o a la intemperie en el bosque Cuauhtémoc, luego de que fueron desalojados del albergue de la Secretaría de Salud del estado el 10 de noviembre.

El argumento fue que iban a fumigar y desinfectar el refugio durante tres días, pero han pasado más de tres semanas. Son unas 30 personas que prácticamente viven en el campamento sin contar siquiera con un sanitario.

La mayoría son padres y hermanos de niños que llevan entre una semana y siete meses convaleciendo en dicho nosocomio. Provienen de Ciudad Altamirano, Petacalco y Petatlán, en Guerrero, y de Uruapan, Aguililla, Apatzingán, Zamora Tangancícuaro e Hidalgo, entre otros municipios michoacanos.

En febrero pasado, José Arturo Calderón trajo a su hijo, de 16 años, al área de oncología del hospital, y por los gastos de traslados de Uruapan a Morelia, medicamentos y estudios que no puede financiar ese nosocomio, perdió su casa.

Como no tengo donadores de sangre tengo que comprar plaquetas y otras medicinas, además de que he dejado de trabajar. Mi casa estaba en pleito con unos parientes que finalmente se quedaron con ella. He vendido prácticamente todo , relató.

Refugio de religiosos les cobra $40 al día