No hay una propuesta para remodelar de fondo un sistema que no ha funcionado en 23 años, se trata sólo de medidas para posponer la bomba de tiempo. Además, el debate de las comisiones no es el centro del problema, sino los bajos salarios; con esto sigue la esencia del sistema neoliberal que no garantiza un buen retiro. La reforma va en contra de la economía moral, es neoliberalismo puro y duro , apuntó el investigador de la UAM.

A costa del Estado, releva a patrones de sus obligaciones

Según el análisis de Leal Fernández, los cambios que se proponen al régimen pensionario del país darán muy poco sólo a algunos cuantos mexicanos, pero a diferencia de lo que asegura el gobierno, con muchos más recursos fiscales, comprometiendo simultáneamente y de raíz el tripartismo que caracteriza a la seguridad social.

Con la iniciativa, el financiamiento de la seguridad social mexicana prosigue la ruta neoliberal de ir quedando crecientemente en la responsabilidad fiscal del Estado, relevando las obligaciones patronales con sus trabajadores , apuntó el también catedrático.

La reforma que está en la Cámara de Diputados a la espera de ser aprobada propone incrementar de 6.5 a 15 por ciento la aportación obligatoria de los trabajadores (incremento a cargo del patrón) y en reducir las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión de mil 250 a sólo 650.