A deferencia de algunos de sus antecesores, claramente identificables y con una posición muy prominente en los gobiernos en los que sirvieron, el secretario de Hacienda tiene hoy un lugar secundario, lateral; lo que no es funcional. La experiencia del echeverrismo no se va a repetir en este ámbito. Es más, el gabinete todo es marginal, salvo algunas notorias y escasas excepciones.

Las decisiones fiscales y las acciones financieras que conllevaron, se tomaban antes en Los Pinos; Luis Echeverría lo hizo explícito para que no hubiera dudas; ahora se toman en Palacio Nacional. Expresión fuerte, sin duda, del presidencialismo que rige el sistema político.

Es una materia complicada y muy sensible, por supuesto, ya que los criterios políticos son eso y no garantizan necesariamente el bien común. La experiencia de México es muy clara en este sentido.

Esto incide de manera práctica y compleja en la evolución de la economía y su expresión social o, dicho de otro modo, en el bienestar; primeramente, en el año fiscal correspondiente y, luego, en las condiciones para sostener en el tiempo el empleo y el ingreso, las inversiones y la rentabilidad financiera y social.

El gasto social que se contempla en el presupuesto requiere de fondos constantes para elevar su cantidad y calidad, pero no son independientes de la producción, ni de los ingresos del gobierno, especialmente los impuestos, incluyendo los de Petróleos Mexicanos.

El sustento de esta forma de control político y de gestión económica está hoy rotundamente asociado con el principio de la austeridad. Tal vez sea el rechazo expreso del gobierno a las experiencias fallidas de la gestión de la deuda lo que la impone de manera extendida.

Pero, en esencia equivale a una forma de privación. Mientras, se apoya justificadamente a los grupos más vulnerables, esa no es una situación sostenible de manera indefinida tal y como está diseñada. Al mismo tiempo se afectan adversamente las condiciones de vida de otros grupos, a los que el gobierno también debe una atención positiva. Ni blanco, ni negro como criterio que hoy prevalece; siempre privan los matices del gris.

En su conjunto, la privación podría parecer hoy una postura razonable, en las condiciones específicas en las que está el país; pero no lo es. La moral concebida por el gobierno y de la que ya hay una versión impresa, no justifica la imposición de una privación colectiva. Esa no es una forma suficiente de ejercer la responsabilidad política.

La naturaleza de la crisis económica, de la que aún no se tiene una cuenta clara de sus consecuencias, impone una reconsideración del papel de la deuda pública con sus partes esenciales: para qué se quiere, cuánto se necesita, cómo se incide en el costo, cual será la modalidad, cómo se va a usar y cómo se establecen los instrumentos para pagarla y en qué periodo. No todo el endeudamiento tiene que ser diabólico o corrupto, como sugiere la política de privación imperante.