Fuentes destacó la importancia de que hombres y mujeres hagan “lo que cada uno quiera con la misma libertad. Debemos entender aquello que nos hace iguales y aquello que nos hace diferentes, no como pretexto para la discriminación.

La autora señaló que en el libro, publicado por Penguin Random House, describió “el camino que tuve que recorrer para estar donde estoy. Puede inspirar a muchas mujeres y también a algunos hombres. Mujeres que han tenido que enfrentar abuso, misoginia, violencia y que además deben saber que el dinero o el éxito no te libran de esos riesgos.

La lucha por la equidad es para encontrar un equilibro. Si los hombres quieren entrar en contacto con su lado emocional, de empatía, de sentir compasión, de disfrutar de la vida familiar, de compartir las responsabilidades, que no la ayuda, del hogar, háganlo sin miedo a que se les vaya a juzgar , añadió la ex presidenta de Omnilife.

La armonía entre géneros no se va a dar como una tregua entre dos enemigos o un acuerdo en el que alguien pierde; tampoco se trata de imitar al otro y mucho menos de que las mujeres estemos buscando alguna venganza.

Pidió un reconocimiento mutuo entre pares, un equilibrio que vamos a vivir. Todo esto nada más lo vamos a lograr con comprensión, con el respeto que debemos tener el uno con el otro, porque no es una tarea nada más de la mujer o nada más del hombre .

Angélica Fuentes propuso que los hombres deben jalar la cuerda para que el terreno en el que ambos jugamos cambie. Que se entienda que este cambio no es nada más en beneficio de la mujer, sino de la sociedad .

Mencionó que hoy lo más importante para una mujer “es que sea poderosa, que significa que tiene soberanía sobre su vida. Es la que elige dónde quiere trabajar, qué quiere estudiar, con quién quiere compartir o si no quiere compartir su vida con nadie, cuándo y cómo quiere ser mamá y si decide no serlo está bien.

Al terminar 2020, una mujer poderosa no se deja pisotear y no permite el abuso hacia nadie. Incide con su trabajo en su círculo familiar, social y económico. Es la que sabe decir que sí pero también que no.