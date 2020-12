Georgina Saldierna

El Consejo Nacional del PAN aprobó ayer por 243 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones, aliarse con el PRI, partido al que siempre ha combatido, y el PRD, para la elección de diputados federales, a fin de tratar de ganar la mayoría a Morena en San Lázaro.

La decisión se tomó luego de un debate en el que hicieron uso de la palabra alrededor de 25 oradores, señalaron asistentes al cónclave que en esta ocasión debió realizarse en cuatro espacios de la sede nacional panista para mantener la sana distancia y evitar contagios de Covid-19.

Entre quienes votaron a favor de la coalición estuvieron el ex secretario de Gobernación Santiago Creel y el senador Julen Rementería, mientras en contra estuvo el también senador Damián Zepeda; el ex candidato a la dirigencia del partido Manuel Gómez Morín; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el embajador Sergio Zermeño, y el ex candidato a la gubernatura de Coahuila Guillermo Anaya.

Antes de analizar el tema, el dirigente nacional Marko Cortés informó que se consultó a la militancia sobre la pertinencia de la alianza y 70 por ciento se pronunció en favor. También se presentó un acuerdo preliminar para junto a PRI y PRD postular candidatos comunes para la Cámara de Diputados en alrededor de 100 distritos electorales.

Cortés pidió el voto en favor argumentando que la ciudadanía demanda la integración de la coalición, además de que se incluirá una cláusula que dará al PAN derecho de vetar a candidatos ­ impresentables .

En las actuales circunstancias, la única manera para integrar una nueva mayoría en la Cámara es a través de una alianza con la sociedad y la oposición, añadió ante los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Durango, José Rosas Aispuro; Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y Querétaro, Francisco Domínguez.