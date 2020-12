Los estados con más aspirantes fueron Michoacán (29) y Guerrero (18). Entre ellos se encuentran legisladores, ex senadores y ex funcionarios, como Cristóbal Arias y Raúl Morón, quienes se proponen contender en la primera entidad; Pablo Amílcar Sandoval, Nestora Salgado y Félix Salgado Macedonio, en la segunda.

Mario Delgado, presidente morenista, se dijo orgulloso de haber tenido un proceso ordenado, democrático, transparente y abierto a todos los militantes y simpatizantes que quisieron participar.

Solamente Morena se atreve a tener un proceso abierto y a poner en manos de la gente la decisión de quiénes van a ser nuestras candidatas y candidatos, mediante las encuestas , añadió.

En Baja California se inscribieron ocho aspirantes; otros tantos en Baja California Sur; en Colima cinco; San Luis Potosí 13; Guerrero 18; Nuevo León siete, y Sonora dos. Para la gubernatura de Campeche cuatro; Chihuahua ocho; Michoacán 29; Querétaro 13; Nayarit nueve; Sinaloa 14; Tlaxcala siete, y Zacatecas cinco.

Entre los aspirantes se encuentra la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, quien busca la candidatura en Campeche, así como el senador José Narro y el ex funcionario federal David Monreal, aspirantes al gobierno de Zacatecas. También está el ex panista Cruz Pérez Cuéllar para Chihuahua, la ex delegada gubernamental Lorena Cuéllar para Tlaxcala y el senador Rubén Rocha para Sinaloa.