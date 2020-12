L

eer su nombre en la credencial de elector le produce a Reynaldo la grata sensación de que existe, de que pertenece al mundo y no habrá impedimento alguno para que siga realizando esos trámites sin los cuales las vidas se paralizan y quedan flotando en una especie de limbo. Si de ahora en adelante podrá ejercer sus derechos lo debe a su nieta Marina. Ella estuvo insistiéndole con que gestionara el documento hasta que al fin lo convenció: Abuelo, siempre tuviste credencial de elector y ahora resultó que no te interesaba porque, según tú, ya para qué si estás muy viejo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Nada! Me alegro de que me hayas hecho caso .

Antes de guardar su credencial en la cartera, Reynaldo lee su fecha de vigencia: 20-30. Sabe que nadie tiene comprada la vida, pero ver las cifras le crean la ilusión de que vivirá otros 10 años, aunque según su edad actual es posible que muera antes. Esa reflexión le recuerda a la mujer que en las últimas dos semanas le ha llamado por lo menos cuatro veces para hablarle de las bondades de un programa a futuro que él se negó a escuchar.

II

En la primera llamada, hace dos lunes, la mujer empleó un tono profesional, pero también cálido: Estoy buscando al señor Reynaldo Alcántara Burgos. ¿Sería tan gentil de comunicarme con él? Oiga, ni siquiera dan las ocho de la mañana. A estas horas, ¿para qué lo necesita? Para darle una buena noticia: lo incluimos en la lista de quienes este diciembre serán beneficiados con nuestro nuevo plan. ¡No me interesa! Entonces, ¿es don Reynaldo con quien tengo el gusto...? Si lo que quiere es venderme algo, lo que sea, no me interesa . Por favor, escúcheme. No se arrepentirá. ¿Está sorda? Es la tercera vez que se lo digo: no me in-te-re-sa.

Aterido de frío, Reynaldo volvió a la cama dispuesto a conciliar el sueño. Imposible. Estaba demasiado molesto por el inoportuno telefonema y decidió levantarse para recoger el periódico. Apenas lo había tomado cuando volvió a sonar el teléfono. Pensó que se trataba de la misma persona que había interrumpido su descanso y contestó a la defensiva: “Señora: no insista. Ya le dije que su proposición... Abuelo, soy yo, Marina. ¿Quién creíste que era? Una mujer que a fuerzas quiere hablar conmigo. ¿Te dijo para qué? Sí, de no sé qué maravilloso plan. ¡Aguas! Me suena a que es una agente de ventas. Mejor ya no contestes el teléfono. ¿Y si eres tú? De por sí me hablas cada mil años... Abuelo, el tiempo no me alcanza, las cosas están complicadísimas. Todavía no voy a la oficina y trabajar desde la casa es difícil: suena el timbre, ladra el perro, llegan los del gas... Lo entiendo. ¿Cuándo vienes? Hasta la otra semana. Antes, no puedo. ¿Se te ofrece algo? Nada más que te cuides.