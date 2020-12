Profesores, en segunda etapa de vacunación, ¿y los estudiantes?

ún hay incertidumbre con la vacuna. Los primeros en recibirla, en boca del Presidente, serán enfermeros y médicos, luego aquellos con problemas de salud, pero ¿qué sucede con aquellos con los que sus actividades implican exponerse al virus y que seguir en el aislamiento estancaría por más tiempo la economía y el conducto social?

AMLO señaló que probablemente los profesores serán considerados en la segunda etapa de vacunación, sin embargo, no tendrá sentido vacunar a los maestros si no se medica a la par a sus alumnos. Somos un país con cerca de 68 millones de estudiantes, y la propagación del virus entre ellos no se puede evitar portando un lindo cubrebocas de tela o utilizando un gel antibacterial patito en un diminuto y sobrepoblado salón de clases, sino vacunando a quienes se embarran en el transporte público de lunes a viernes en horas pico.

La vacuna podría ser considerada como un apoyo gubernamental. El regreso a clases no tiene que ser en caliente . como se prevé en Jalisco, sino que tiene que hacerse de manera segura. Reactivar la educación implica fortificar y afirmar a las economías locales y el aprendizaje es una actividad esencial.

Luis Ángel Ortegón Correa

Agradece donación del gobierno de Poza Rica para la UBBJ

El jueves pasado, el cabildo de Poza Rica, Veracruz, determinó donar un amplio terreno para que se construya ahí la nueva sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez (ingeniería en procesos petroleros). Dicha acción será muy benéfica para promover una educación pública, gratuita y de calidad en la ciudad.

Es una decisión que va acorde con la búsqueda de lograr mayor igualdad educativa; la UBBJ está diseñada para formar profesionistas comprometidos con las necesidades sociales de la población más desfavorecida del país y para que se dé el aprovechamiento adecuado y en defensa de los recursos naturales y estratégicos de la nación.

No sorprende que los regidores que representan a los partidos promotores de la corrupción y el neoliberalismo hayan votado en contra de esta generosa acción del gobierno de Poza Rica. Seguramente no saben, los que aplaudían el saqueo del país en el régimen anterior, de la riquísima tradición de lucha de los obreros pozarricenses que acompañaron al general Lázaro Cárdenas en la gesta gloriosa de la expropiación petrolera. Legado que nos anima a honrar dicha historia.

Mario Ángel Román del Valle, docente de la UBBJ

Precisión sobre cambio de nombre a vialidad

En la edición de ayer apareció un artículo firmado por el historiador José María Murià Rouret, quien menciona el cambio de nomenclatura del Bulevar Norte por el de avenida Gilberto Bosques Saldívar, dándolo por hecho, lo cual es incorrecto, pues el asunto no ha pasado de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a la cual le fue turnado para su dictaminación por el cabildo, luego de haber sido presentado por varias organizaciones. Tras haberse expuesto el tema públicamente se han sumado a la propuesta otras agrupaciones y personalidades, entre las cuales se encuentran sindicatos, comerciantes, logias masónicas, académicos, periodistas, colonos y hasta un equipo de futbol.