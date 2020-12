▲ La Secretaría de Salud estableció que los negocios considerados no esenciales en Nuevo León permanecerán cerrados a partir de este fin de semana, debido al incremento de contagios y decesos por Covid-19. Foto Cuartoscuro

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, declaró que gimnasios, albercas y centros deportivos, recreativos, religiosos y nocturnos, y cualquier evento masivo serán suspendidos; los aforos se reducirán en restaurantes, cafeterías, peluquerías, centros comerciales, cines, teatros, museos, hoteles, entre otros. Sólo se permitirán las actividades esenciales .

Morelos regresó al semáforo naranja, por lo que limitará algunas actividades económicas y sociales, informó Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud del estado.

Michoacán pasó de semáforo amarillo a naranja, tras señalar que los contagios aumentaron 10 por ciento en 35 días, debido a las aglomeraciones por el Día de Muertos, fiestas, jaripeos y compras en centros comerciales, informó Salud estatal.

Aun cuando Nuevo León no cambió de color, el primer fin de semana de diciembre se vivió con el cierre de negocios no esenciales decretado por la Secretaría de Salud estatal ante el incremento de contagios y fallecimientos de coronavirus. El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, ordenó el cierre de negocios no esenciales durante los fines de semana hasta el 21 de diciembre.

(La Jornada BC, Antonio Heras, Ernesto Martínez, Rubicela Morelos Cruz, Silvia Chávez, Rubén Villalpando y Yolanda Chio )