Alondra Flores Soto y Juan Carlos G. Partida

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 6 de diciembre de 2020, p. 3

La musicalidad del árabe y del español se entrecruzaron en una sesión con la poeta libanesa Joumana Haddad (Beirut, 1970), quien participó en la 34 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El lenguaje, la escritura, son métodos efectivos para liberarnos , afirmó ante la pantalla. Utilizo este medio para liberarme de las jaulas donde la vida siempre nos pone y que no son tan obvias. La escritura me da claridad para pensar, ver por mí misma y hacer preguntas.

Se definió a sí misma. Creció en una ciudad en medio de una feroz guerra civil y una sociedad muy conservadora. Lo que me ayudó muchísimo en mi mundo, lo que me ha salvado la vida, y no es una exageración, son mis lecturas desde muy pequeña . Y en una vida cotidiana de violencia y miedo, la literatura ha nutrido y permitido vidas que estaban prohibidas.

También tuve la fuerza de liberarme con la acción, sin dejarme intimidar por quienes no les gusta lo que represento, lo que quiero defender, decir o pensar.

La voz femenina, desde la belleza y fuerza de la poesía, fue protagonista en la selección de versos leídos a dos voces. Lilith, personaje mitológico a quien dedicó un poemario, inauguró la lectura de poemas. En algunas narraciones se habla de ella, quien fue hecha de la tierra como Adán y no de su costilla. Cuando ella se enteró de que el primer hombre quería un accesorio y no una compañera, se hartó de obedecer y lo abandonó en el paraíso. Si pensamos en todas las figuras femeninas de la historia, reales o imaginarias, las que no tienen miedo a la confrontación, todas son hijas de Lilith .