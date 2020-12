E

ste domingo se celebran en Venezuela comicios legislativos para elegir a los diputados que integrarán la Asamblea Nacional por el periodo 2021-2026.

Actualmente coexisten tres espacios legislativos en Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente, herramienta que ofrece la Constitución y que se utilizó como una forma de romper el bloqueo opositor y la violencia de las guarimbas ; una Asamblea Nacional (AN), que dirige el opositor Luis Parra y donde participan diputados chavistas también, y otra AN que dirige Juan Guaidó, pero que se reúne en instalaciones del periódico opositor El Nacional y que no tiene ninguna capacidad legislativa, siendo además declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ).

Al contrario de lo que la propaganda contra la revolución bolivariana nos cuenta, en estos comicios hay inscritas 107 organizaciones políticas –la mayoría de candidatos son de oposición– en disputa por 277 escaños que se eligen en 52 por ciento de manera proporcional y en 48 por ciento de manera uninominal.

Todo ello en medio de una pandemia mundial que en Venezuela está relativamente controlada, con menos de 900 personas muertas por el Covid-19, pero con una crisis económica no tanto provocada por el coronavirus, sino por el virus imperialista de Wall Street y el complejo industrial-militar que llevaron a Obama primero y a Trump después a decretar siete órdenes ejecutivas declarando a Venezuela peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, atacando diversos ángulos de su economía, especialmente a la petrolera estatal PDVSA, las reservas de oro, y la criptomoneda Petro, pero también a la importación de alimentos y el acceso a medicamentos.

Una consecuencia escalofriante del bloqueo económico: los ingresos en divisas de Venezuela cayeron 99 por ciento entre 2014 y 2020. De 56 mil millones de dólares en 2013 se pasó a 477 millones de dólares en septiembre pasado. Es decir, de cada 100 dólares que recibía Venezuela en 2014 por exportaciones (petroleras) hoy recibe menos de uno. En 2019 se produjeron 1.5 millones de barriles de petróleo menos que en 2014.

Sin embargo, no son los únicos datos de terror producidos por el bloqueo económico: entre 2014 y 2019 el producto interno bruto cayó 63.4 por ciento y el desempleo aumentó dos puntos porcentuales (un incremento de 30 por ciento en ese periodo) llegando a 9 por ciento, provocando que las reservas internacionales cayeran 70 por ciento.

Pero eso sí, todos los recursos que han entrado, el gobierno bolivariano y chavista los ha destinado a gasto social, con 6 millones de familias atendidas con el programa alimentario CLAP y 3 millo-nes de viviendas construidas para los sectores populares, lo que junto con otros programas sociales y precios subsidiados para la mayoría de los servicios, han permitido la subsistencia de la mayor parte de la población venezolana.