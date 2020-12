D

espués del 68, la universidad pública y autónoma se convirtió en un punto de referencia para el conocimiento superior en el país. Porque en un contexto de tensión tuvo novedosas iniciativas de reorientación del trabajo académico. Ampliar la matrícula, vincular el estudio a la problemática social, libertad. Y surgieron los CCH y escuelas periféricas en la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la UAM. Atrás quedó la formación de profesionistas, individualizados y ausentes del contexto, herencia del siglo XIX, y se pasó a la formación de estudiantes con experiencia y expectativa de trabajo colectivo, sabedores de la repercusión social de su trabajo y de la obligada relación intensa (servicio) con las problemáticas fundamentales del país. Se estudiaba la carrera de médico, pero desde la medicina social, e igual con sicología social, comunicación social y otras. Y estos cambios prosperaron porque tuvieron el vigoroso apoyo de académicos y estudiantes.

El neoliberalismo burocrático y la necesidad de control marchitó la autonomía de los estudiantes y profesores e impuso la de los directivos. Y, sin conexión hacia abajo, ahora sus iniciativas vienen de fuera y desde arriba. Por eso la pasividad y, por fortuna, a veces, la resistencia. En la UAM-X académicos que hicieron suyo un programa emblemático de formación de los jóvenes (el módulo Conocimiento y Sociedad , 2003), ahora ven que se busca descartarlo. La excusa es que es obsoleto, pero lo que se propone en su lugar incluye 23 títulos que datan de aquellos años y hasta de 1982, 1986. Se trata de cambiar radicalmente la orientación, hasta ahora plural y progresista, y sustituirla, en nombre de la sustentabilidad, por el saber y visión conservadora del Banco Mundial, uno de los guardianes del orden económico planetario. El mismo que es el causante, de raíz, de la tragedia ecológica que hoy amenaza a la humanidad.