De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 9

La sede nacional de Morena se convirtió ayer en la pasarela por la que desfilaron aspirantes a ser candidatos a gobernadores, al iniciarse el registro de los interesados.

La inscripción se efectuó entre porras de simpatizantes, quienes no guardaron la sana distancia y se arremolinaron a la entrada del inmueble ubicado en la colonia Roma.

Al concluir la jornada de este viernes, el dirigente nacional, Mario Delgado, dijo que se registraron un total de 61 personas, de las cuales 40 fueron hombres y 21 mujeres.

Para la gubernatura de Baja California se inscribieron ocho interesados; para la de Baja California Sur, ocho; Colima, cinco; Guerrero, 18; Nuevo León, siete; Sonora, dos, y San Luis Potosí, 13.

En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que se llevarán a cabo encuestas para determinar quiénes serán los abanderados del partido por cada entidad. Confirmó que entre los inscritos se encuentra la alcaldesa de Escobedo, la ex priísta Clara Luz Flores, quien envió a un representante para registrarse como aspirante al gobierno de Nuevo León.

También destacó que los estatutos del partido permiten que 50 por ciento de sus abanderados sean externos.

Por su parte, la diputada federal Tatiana Clouthier se negó a hablar sobre el proceso interno que Morena sigue en Nuevo León para designar al candidato que buscará la gubernatura en 2021.

Mario Delgado estimó que la mejor manera de asegurar el triunfo de Morena es que los candidatos sean perfiles conocidos por la sociedad y estén dispuestos a asumir los compromisos y valores del partido: no mentir, no robar, no traicionar e impulsar la Cuarta Transformación.