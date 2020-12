Entre la diversidad de temas que tocó, del outsourcing adujo: Lo importante es que hay diálogo, no está roto el diálogo, estamos buscando acuerdos, buscando un consenso y se va a continuar con los encuentros. Se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó, tiene que ser un acuerdo tripartito, los representantes de los empresarios, los de los trabajadores y el gobierno. Y no queremos imponer nada, queremos convencer .

El mandatario aceptó que ha habido falta de información, pero aclaró: para que se comprenda mejor el porqué de esta iniciativa de ley, porque se les ha infundido mucho miedo a empresarios mediante las malas lecturas de la iniciativa. Entonces, también acordamos que cuando se llegue al acuerdo, cuando se llegue a un convenio, que vamos a estar juntos y explicar bien, informar bien .

En el caso de la política petrolera, enfocó sus opiniones en la autosuficiencia para producir gasolinas en México. Estamos apurándonos para que en 2023 dejemos ya de comprar combustibles y todas las gasolinas y el diésel que se consume en México se produzca en el país. Por eso se están rehabilitando las refinerías, por eso se está construyendo la nueva refinería y está también en puerta otro proyecto de refinación con el fin de que se logre este propósito de ser autosuficientes.