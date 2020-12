Alma E. Muñoz y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 4

Ante el repunte de casos de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos y sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México a conducirse con responsabilidad y evitar las celebraciones decembrinas, para evitar más enfermos. La próxima semana, informó, el gobierno federal ampliará en 500 el número de camas de terapia intensiva con ventilador y especialistas en la capital del país.

Mencionó que, aunque ha habido más contagios “tampoco es algo descontrolado, de alarma… No es que se vayan a saturar los hospitales, porque no están llenos”. En la Ciudad de México tenemos 31 por ciento de disponibilidad de camas en hospitalización general y de 37 por ciento en terapia intensiva, aseguró.

Frente a los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año y el Día de Reyes, ayer dio lectura a un documento, con un decálogo de recomendaciones, para que no se relaje la disciplina, ni nos confiemos ante el Covid. La pandemia sigue causando estragos; mientras no tengamos la vacuna, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos , afirmó.

Creo más en el convencimiento

Al ratificar que su gobierno no limita las libertades ni es partidario de medidas coercitivas, como las prohibiciones o el toque de queda, porque, aunque parezca utópico, romántico, creo más en el convencimiento , exhortó a la población a no salir a la calle si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer , tras recordar que del 12 al 24 aumenta el número de personas en la vía pública y hay problemas de vialidad.

Si hay necesidad de salir a la calle, guardemos siempre la sana distancia , pidió. Comuniquémonos por teléfono o por videollamada con nuestros familiares y amigos; que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos. Estemos sólo los que habitamos la misma casa.