ara nadie es un secreto que en materia de corrupción Enrique Peña Nieto está involucrado hasta el tuétano y que en esas andanzas lo acompañó buena parte de su gabinete, tanto como gobernador del estado de México como inquilino de Los Pinos. En el ejercicio de ambos cargos, cuando menos, fue público y notorio que lo único que hacía bien, junto con su pandilla –que incluye a varias corporaciones nacionales y foráneas–, era meter las manos en las arcas públicas.

Parece que el círculo tiende a cerrarse y se espera que, en breve, el novio de Tania se verá en la penosa necesidad de hacer maletas para hospedarse en alguno de los hoteles de lujo del sistema penitenciario mexicano, que lo espera con los brazos abiertos. Se supone que ahora está acuartelado en la capital española, pero, dadas las indagatorias, nada raro sería que la autoridad mexicana solicite su extradición.

Ya el otrora hombre fuerte de Peña Nieto, Luis Videgaray está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la autoridad sigue los pasos de otros cómplices. El camión de los testigos protegidos o colaboradores parece una estación del Metro en hora pico, porque todos los involucrados en las corruptelas de sexenios pasados quieren abordarlo para salvar el pellejo o aminorar la pena correspondiente. Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, fue el primero en subirse (su hermana no tarda en hacerlo), pero han seguido sus pasos Rosario Robles, Emilio Zebadúa, y seis o siete ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, entre otros.

Lo mejor del caso es que todos ellos, y los que faltan por abordar el camión , aplaudieron a rabiar cuando en octubre de 2016 a Enrique Peña Nieto se le ocurrió la brillante idea de asegurar que él y su gobierno no amanecían pensando en cómo joder a México . Y en ese entonces las palmas sonaban al mismo tiempo que medio mundo del gobierno hacía cochinada y media en contra de la nación.