Los gobiernos anteriores hubieran aprovechado la pandemia para clavarse el presupuesto asignado para enfrentarla. No me imagino a los ex presidentes haciendo todos los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador.

Cómo se ha mencionado, tenemos al mejor presidente, en el peor de los momentos . Con cualquier otro de los corruptos ex mandatarios estaríamos megaendeudados, con una inflación galopante, con el doble de muertos, tirados hasta en la calle y, por supuesto, sin posibilidad de acceder a vacunas y muchos en la cárcel por no traer cubrebocas.

o estaba en los proyectos del presidente López Obrador que a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores vendría a sumarse la pandemia del Covid-19. Prácticamente ha lidiado con la doble crisis y no sabemos cuánto tiempo más. Haciendo un ejercicio de imaginación, pero con base en nuestra experiencia, ¿cuál de los ex presidentes recientes hubiera enfrentado mejor el problema? Ése es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Miguel Alvarado /CDMX

Los peores hubieran sido Peña Nieto y Fox, los demás también pero con este par hubiera sido catastrófico, por ineptos, los otros por ladrones

Magali Gálvez /Edomex

Con la recuperación de miles de millones de pesos de impuestos que debían las empresas consentidas del prianismo, AMLO pudo solventar la pandemia y la crisis económica.

Paulino Villafuerte /CDMX

El presidente López Obrador ha llevado excelentemente la pandemia y crisis económica al lograr tener un servicio médico y hospitalario que no se tenía y sin endeudar al país, si hubieran sido los ex presidentes, estuviéramos más endeudados y en México sería una pandemia sin control al no contar con los servicios adecuados, así como la imposición de las autoridades.

Andrea Villalobos /CDMX

El Foro México

Salinas habría privatizado los hospitales, Zedillo los hubiera vendido, Vicente Fox sólo rescataría a los ricos de la crisis económica, Calderón nos mandaría al ejército para matarnos y Peña Nieto nos dejaría morir, dándonos sólo placebos.

Emilio E. Bautista Salazar /CDMX

Los otros hubieran endeudado al país y, ahora que está próxima la vacuna, seguramente anduvieran buscando hacer negocios personales. De todos los males, fue afortunado tener a AMLO gobernando en tiempos de pandemia.

Alicia Meza /La Paz

Los mandatarios anteriores a AMLO gobernaron sólo a favor de una minoría. Ahora nuestra economía y salud ha mejorado para la mayoría, a pesar de la pandemia.

Ruth Larios /CDMX

El historial de los ex presidentes es pésimo, así que no creo que hubieran ponderado el bienestar de la población.

Patricia García /Tulancingo

Aunque han sido muchas las presiones, las críticas, las opiniones de empresarios, de algunos ex presidentes, ex secretarios de salud, de columnistas siempre fieles a sus raíces del dinero, López Obrador ha tenido la atingencia de no endeudar al país y de auxiliar a los más necesitados.

Carlos Oliveros Soto /CDMX

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com