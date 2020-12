▲ Personal de la empresa Autotransportes San Pedro Santa Clara, ubicada en el municipio de Ecatepec, sanitizó las unidades como medida preventiva para evitar la propagación de Covid-19. La empresa inició ayer con la campaña No bajes la guardia, utiliza cubrebocas . Foto La Jornada

En Ecatepec, la línea de Autotransportes San Pedro Santa Clara inició la campaña No bajes la guardia, utiliza cubrebocas , para promover su uso entre los usuarios, además de que los choferes de mil unidades impedirán que aborden personas que no lo porten. La camionera cuenta con varios derroteros, entre ellos el que va de Ecatepec hacia las estaciones del Metro Indios Verdes y Martín Carrera en la Ciudad de México.

Del Mazo indicó que para no perder lo que se ha avanzado y evitar regresar al rojo, se debe ser muy responsable y continuar con las medidas de prevención: uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente y mantener la sana distancia. Señaló que en la actualidad los establecimientos comerciales sólo pueden funcionar hasta las 19 horas, y con aforo de 30 por ciento, lo mismo que los restaurantes, a los que se les permite cerrar hasta las 22 horas.

Ante este escenario, el mandatario pidió a los mexiquenses reforzar las medidas de prevención para evitar una escalada en los infecciones, de tal forma que pidió no participar en peregrinaciones, posadas, celebraciones religiosas y reuniones sociales durante diciembre.

En Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral reportó que 23 de sus empleados se contagiaron de Covid-19 y para evitar más infecciones se privilegiará el trabajo virtual para los comicios del año que viene. La institución regresó a sus actividades presenciales en agosto pasado, para atender el proceso en el que se eligieron 84 alcaldes; para ello se puso en marcha el protocolo sanitario.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que podría decretar medidas más estrictas, luego de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco) calificó de injusto el anuncio hecho la tarde del jueves por la Secretaría de Salud de que, de aquí al 21 de diciembre, todos los fines de semana se cerrarán los negocios no esenciales como restaurantes, supermercados y centros comerciales ante el aumento de muertes y pacientes de Covid-19. Aunque la Canaco-Servytur informó sentirse agraviada debido a que no fueron consultadas las cámaras de restauranteros, el gobernador respondió: Los temas de salud no se consultan, se comunican .

El gobierno municipal de Nuevo Laredo autorizó que el Presupuesto de Egresos de 2021 incluya una partida de 10 millones de pesos para garantizar la salud de los neolaredenses, por si la Federación no toma en cuenta al municipio en la distribución de vacunas contra Covid-19.

