Londres. Un presunto estafador, inculpado en Estados Unidos por haber sustraído cientos de miles de dólares a profesionales del cine haciéndose pasar por mujeres con influencia en Hollywood fue detenido en la capital británica, donde ayer fue presentado ante la justicia.

La llamada Reina de la estafa de Hollywood sería en realidad Hargobind Tahilramani, un hombre indonesio de 41 años y excelente imitador de voces femeninas y acentos. Era buscado en el mundo entero desde que un tribunal de California lo inculpara en noviembre de 2019.

Según un portavoz del FBI, las autoridades estadunidenses pedirán la extradición.

Tahilramani se hacía pasar por dirigentes de Hollywood como Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm (productora de la saga Star Wars); la ex responsable de Sony Amy Pascal; la ex directora ejecutiva de los estudios Paramount, Sherry Lansing; la ex esposa del magnate de los medios Rupert Murdoch, Wendi, y a veces también usurpaba la identidad de ejecutivos masculinos.

Un buen trabajo

Según la acusación, Tahilramani contactaba a profesionales del cine, a quienes proponía prestigiosas y lucrativas oportunidades de empleo para proyectos imaginarios. La única condición era viajar a Indonesia para localizaciones, documentación o preparación del guion.