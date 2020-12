Miguel G. Galicia

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 6

Francisco Céspedes llegó a México hace más de 20 años con un puñado de canciones en las maletas y muchos sueños, anhelos, ambiciones.

En una charla de unos minutos uno atisba, desde su umbral, el interior del compositor de temas emblemáticos como Pensando en ti, Vida loca, Remolino, Que hago contigo, Señora y Se me antoja, entre otras.

El pretexto de nuestra plática es que Pancho, como le gusta que le llamen, dará su primer concierto vía Internet, Más Cerca de ti, el 11 de diciembre, desde un cenote en Tulum, acompañado de un trío. Le causa cierta incertidumbre porque, sabe, no es lo mismo, no se siente igual, pero entusiasta, con el ánimo del aprendiz, confiando en su mayor virtud, la palabra, la lírica que muchos le conocen.

Necesito al público para nutrir el espíritu , dice. Se lo arrebató el confinamiento. Siento mucho miedo. No nos prepararon para esta realidad , agrega mientras se alista para arrojarse sin red de protección al vacío del streaming. Son tiempos pandémicos, pero es lo que hay y, como tal, se deja guiar por sus hijos, quienes le enseñan nuevas tecnologías. Me tengo que adaptar, ver cómo me especializo en esta comunicación virtual .

No deja de crear, ya sea nuevas ideas de canciones, o incluso en un taller a distancia que comparte con amigos suyos, como Carlos Pintado. Escribo, como ejercicio, poesía , todo para entender el mundo.

Se define como un libre pensador, por lo que, alejado de ataduras, reacio a las respuestas fáciles de los gobiernos, desconfía de lo que se habla del Covid-19 –aunque no niega la existencia del virus, pues es médico de profesión– y arriesga una hipótesis sobre la estrategia con que se enfrenta: muchos países van a la centralización .

Tipo sabio, Céspedes se asume anarquista, pero acota que no en esa deformación del concepto actual, el cual ha sido reducido y criminalizado por aquellos que todo lo destruyen y buscan la caída del Estado porque sí. Cree en la mayor y absoluta libertad con moral y ética .

Ama la charla, se siente cómodo y reitera que podría hablar y hablar. Como a muchos en confinamiento, a Francisco le pega la poca interacción social y platica como los de la vieja guardia: de lo que sea.

Comparte anécdotas, como cuando llegó a México y trabajó en varios sitios nocturnos, incluido Los Íntimos, adonde lo iban a ver sus primeros admiradores, como Carlos Monsiváis, quien escuchaba sus composiciones y a quien conoció bien; o el lugar en que fue descubierto por el entonces director regional de Warner, la discográfica que lo lanzó, y por la cual sus temas fueron cantados por Alejandro Sanz y Luis Miguel, quienes los dieron a conocer a nivel masivo. Cuenta de cuando fue invitado a cantar en una fiesta privada en la casa de Barbra Streisand, departiendo con figurones del medio. La vorágine de uno de los pináculos de su vida.