Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 4

¿Quién fue Carlos Castaneda? ¿Quien fue Juan Matos, el chamán yaqui que mostró a un curioso antropólogo peruano-californiano sus secretos y lo catapultó como escritor? Nadie mejor que José Agustín (Guadalajara, 1944), traductor al español de los legendarios libros, para revelar algunos de aquellos misterios, mediante una semblanza de viva voz.

En 2001, el narrador mexicano hizo una suerte de retrato hablado del autor de Las enseñanzas de Don Juan (1968), que originalmente se transmitió hace 19 años por Canal 22. El pasado domingo, la grabación fue recuperada por el programa radiofónico La hora nacional para hacer un homenaje a José Agustín, pues el retratista con su retrato resulta retratado , explicaron los conductores de la emisión Marisol Gasé y José Gordon.

Es una entrevista que el escritor sostuvo con Gordon para el programa Luz verde, de Canal 22, trabajo en equipo con Guadalupe Alonso. Ese documento histórico-periodístico trajo a la memoria de los radioescuchas que hace 60 años ocurrió el primer encuentro entre Castaneda y Matos, momento que originó historias que impactaron a nuestra cultura , puntualizó Gasé.

De intelectual jipioso a fisicoculturista

¿Peruano, brasileño o chicano? ¿Quién fue Castaneda? ¿Mito o realidad? José Agustín lo describe así: “Castaneda amaba Tepoztlán, la zona de Xochicalco, el área de Cuautla, pero muy especialmente Chalcatzingo (en Morelos, donde se realizó la entrevista entre el escritor y el periodista). Cuando venía a México nos quedábamos de ver aquí.

“Un día se hospedó en un hotel de la Zona Rosa, pasamos a recogerlo, nos recibió en camiseta, como la de Marlon Brando en El tranvía llamado deseo. Me quedé sorprendidísimo porque estaba fuertísimo, parecía que hacía pesas, tenía una musculatura verdaderamente tremenda. Le dije: ‘Oye, Carlos, no es posible, pareces fisicoculturista’.

“Me dijo: ‘pues sí, es que don Juan te obliga a hacer condición física. Si me hubieras conocido hace 20 años yo era un intelectual jipioso como cualquier otro, y el cuerpo se me hizo así, mira, te voy a enseñar otra cosa’. Entonces, se alzó el pantalón y en la parte de la pantorrilla tenía como otro músculo que le había salido, una bola, me dijo: ‘tócala’, ¡y era durísima!