Más allá del color del semáforo lo que es muy importante es que es un llamado distinto a partir de hoy a la ciudadanía, ya no estábamos insistiendo en llamar a quedarnos en casa, en solamente salir a lo necesario, en salir al aire libre, todas estas medidas que pusimos justo cuando salimos de la emergencia sanitaria y pasamos al color naranja; estamos regresando a ellas .

La mandataria se sumó al decálogo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que, entre otras peticiones, exhorta a celebrar las festividades navideñas en casa, con reuniones no mayores a 10 personas. No abarrotemos las tiendas de regalos, es mejor regalar amor, regalar cariño; a que no tengamos posadas, a que no hagamos las grandes fiestas; ya habrá momento de celebrar, abrazarnos, de regresar a los grandes conciertos en el Zócalo .

Por tercer fin de semana continuará la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en ocho alcaldías alternadas: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.