Destacó que seguimos teniendo un dinamismo muy fuerte. Es el segundo sector que ingresa divisas al país. No se ha caído, no hay catástrofe, no hay desplome de la actividad. No quiere decir que no haya problemas y dificultades, pero no es la visión catastrofista y pesimista de quienes decían que había que seguir como antes con un presupuesto al campo disperso, capturado por intereses particulares, con mucha corrupción, y que eso era lo mejor para el país .