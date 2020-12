“D

espués de la victoria aliada de 1918, al final de la guerra de mi padre –decía Robert Fisk (bit.ly/2J7DIx3), el recién fallecido gran corresponsal de guerra en Medio Oriente en This is not a movie (2019), un documental dedicado a él−, los victoriosos dividieron las tierras de sus antiguos enemigos. En apenas 17 meses crearon fronteras de Yugoslavia, Irlanda del Norte y de la mayoría de Medio Oriente. Y yo he pasado toda mi carrera –en Belfast, en Sarajevo, en Beirut o en Bagdad− viendo cómo la gente dentro de estas fronteras ardía” (bit.ly/3nTf1D3). Una de ellas, un lugar en los márgenes del desmembrado imperio otomano, ardía hace poco –con todo y gente dentro−, en el Cáucaso del Sur. La guerra en Nagorno Karabaj (bit.ly/2KPprp0), un enclave montañoso mayoritariamente armenio disputado entre Armenia y Azerbaiyán desde hace más de 100 años, cuando las pasiones nacionalistas explotaron en esta región multiétnica controlada por siglos por el imperio persa, otomano y ruso −e igualmente después de 1918 envuelto en una guerra (bit.ly/3qi8m7o)– trajo más de 5 mil muertos. Tras más de un mes de intensos combates de 27/9 a 10/11 (bit.ly/3mlT9j2) y la capitulación de fuerzas separatistas armenias de Artsaj –antigua forma de llamar a esta región (las fuerzas de Armenia propia se mantenían oficialmente al margen)−, una republiqueta y un país no reconocido dependiente de Ereván, Azerbaiyán se cobró una dulce revancha por la humillante derrota de hace 26 años, cuando en medio de la desintegración de la URSS −e igualmente tras una sangrienta guerra (bit.ly/3fXttXX)− Nagorno Karabaj se desprendió de Bakú. Ahora buena parte regresa a Azerbaiyán (bit.ly/3lxg9KY).