Ya hay políticos que aconsejan prudencia y retorno a los días anteriores a Trump, como si esa fuera la causa, no la consecuencia, de una nación desesperadamente dividida. Eso sería un desastre, ni más ni menos. Las fisuras en nuestra democracia requieren reparación urgente, con un nuevo pacto de gobernabilidad con el pueblo estadunidense.

Los estados que ganaron la presidencia para Biden han sido campos de batalla en la reciente guerra contra los pobres. En Michigan, estado al que la desindustrialización golpeó primero y con mayor dureza, millones han sufrido con las fallas en el suministro de agua potable y una crisis de desempleo. En Wisconsin, donde los sindicatos han sido atacados por años y la austeridad se volvió norma, las legislaturas locales han recortado presupuestos y políticas de bienestar social.

En Pensilvania, los hospitales rurales han estado cerrando a un ritmo alarmante, incluso desde antes de la pandemia. En Georgia, 1.3 millones de inquilinos estaban este año en riesgo de ser desalojados. Y en Arizona, la crisis climática y el Covid-19 han devastado comunidades enteras, indígenas entre ellas.

La gente exige más que sólo el fin del trumpismo, el comienzo de una era de cambio para pobres y marginados. La primera prioridad en esa tarea debe ser adoptar una iniciativa integral de asistencia para controlar la pandemia y apoyar a millones de estadunidenses que enfrentan ahora un invierno frío, lleno de privaciones. Los primeros 100 días del gobierno de Biden deben enfocarse en lanzar una inversión histórica para asegurar protecciones permanentes para los pobres, que incluyan derechos electorales ampliados, cobertura universal de servicios de salud, vivienda accesible y un ingreso anual garantizado, por no mencionar dejar de invertir en la economía de guerra y una rápida transición hacia una economía verde.

El previsible impasse entre el próximo gobierno y republicanos no se romperá con discursos en la Cámara de Representantes o el Senado. Sólo puede romperlo un vasto movimiento social, capaz de despertar la imaginación moral de la nación. Es hora de ponerse a trabajar.

Liga del artículo completo: https://www.jornada.com.mx/notas/2020/ 12/03/mundo/el-otro-estados-unidos -liz-theoharis/

* Teóloga, directora del Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice en el Union Theological Seminary en Nueva York y copresidenta de la Poor People’s Campaign: A National Call for Moral Revival . Autora de Always With Us? What Jesus Really Said About the Poor

Traducción: Jorge Anaya