Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 17

Ayer falleció a los 78 años debido a complicaciones por Covid-19 el editor Andrés León Quintanar, fundador de La Jornada y uno de los grandes impulsores en la década de los 80 de importantes sellos editoriales como Océano y Cal y Arena.

A finales de los años setenta, luego de su brillante desempeño como gerente general de Grijalbo, a don Andrés lo buscó el dueño de la editorial española Océano, José Lluis Monreal, para ofrecerle asociarse y abrir las puertas de esa casa editora en México.

León Quintanar, a partir de ese momento, deslumbró a sus colegas con el gran olfato que tenía para encontrar autores y temas que pronto transformarían a Océano en una empresa líder en su ramo.

Andrés fue, sobre todo, un hombre de negocios que impulsó, entre otras colecciones, la publicación de libros periodísticos de oportunidad , recuerda Carmen Gaitán, quien participó al lado del editor en esos primeros años del sello que publicó a escritores como Ricardo Garibay, Sergio Pitol, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre muchos.

La actual directora del Museo Nacional de Arte narra una de las importantes encomiendas que le hizo entonces Andrés León: convencer al periodista Manuel Buendía de publicar con ellos.

“‘Si lo logras, te pago tu viaje a Fráncfort, a la feria de libros más importante del mundo’, me dijo Andrés”, recuerda Gaitán. “Entonces fui a ver a don Manuel, y no quería, argumentó que él no hacía libros, sino artículos para el periódico. Le respondí: ‘sí, pero usted nos debe a los jóvenes una antología sobre los temas que conoce, porque sobre la CIA no sé mucho, así que a todos los jóvenes de este país nos tiene que hacer ese libro’. Lo convencí, y como Andrés me dijo que debía llevarle el sí escrito, Buendía dibujó una manzana en una hojita, junto a un sí, y me explicó: ‘usted es como Eva y tuve que morder la manzana’. Así regresé con Andrés, con el sí de Manuel Buendía y le publicamos La CIA en México (1983)”.