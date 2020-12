Durante la sesión se presentaron 23 iniciativas, entre ellas una del PAN para reformar la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, a fin de que no se rindan honores al presidente López Obrador.

El presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, informó que esa Cámara cierra actividades la próxima semana y si la reforma que regula el outosourcing no alcanzara a llegar a diputados, convocarán a un periodo extraordinario en enero, por la relevancia del tema.

La senadora del blanquiazul, Kenia López, al presentar esa reforma para derogar los honores al Presidente, indicó: hemos visto ya en estos dos años de administración siete informes. Este gobierno tiene más informes que logros. Por ello, hoy el Congreso de la Unión debe reflexionar sobre la forma en que se le rinde tributo a la figura del Presidente de la República. Para cambiar el fondo se requiere también cambiar la forma, por ello necesitamos que los honores sean para quien construya ese país, no por el cargo, sino por su actuar. No por las mentiras, sino por la verdad. No por el populismo, sino por el bien común .

A su vez, la senadora de Morena Nestora Salgado presentó una iniciativa, a nombre propio y del senador Ricardo Monreal, para reformar la Ley de Migración con el propósito de visibilizar a las personas mexicanas repatriadas y establecer de manera explícita acciones para su protección de manera integral.