Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 12

Ante el cierre de más de un millón de negocios en 17 meses, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene otros datos y que el informe no le preocupa.

Yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida ni devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos y vale menos la gasolina hoy que el primero de diciembre de 2018, cuando entré a la Presidencia. Entonces vamos avanzando.

En conferencia de prensa, ayer también calificó de mal gusto las acciones de desafuero con fines electorales de la fiscalía de Chihuahua contra dos aspirantes a la gubernatura de la entidad: el senador morenista Cruz Pérez y la alcaldesa de Chihuahua capital, la panista María Eugenia Campos, y consideró innecesaria la formación de un bloque de gobernadores antialiancistas, como propuso el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa.

López Obrador mencionó que lo triste y complicado ha sido la pandemia, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna ; en segundo lugar dijo que le preocupa la crisis económica, pero estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando, de inyectar recursos de abajo hacia arriba , está funcionando, además de que ayudan mucho las remesas, con un crecimiento de 12 por ciento en noviembre. Un milagro social , ratificó.