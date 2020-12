Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 9

La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) expresaron que la iniciativa presidencial en materia de pensiones no es la última ni la que todos quisiéramos; es la que se puede hacer con los recursos y el consenso que hay, y es probablemente la mejor que podemos alcanzar .

En un foro convocado por el organismo legislativo –que aprobará el dictamen el miércoles, para que se vote ese mismo día o el jueves en el pleno–, Carlos Noriega Curtis, titular de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, y el presidente de la Consar, Abraham Vela, plantearon a los diputados hacer a un lado diferencias políticas y avalar la iniciativa.

Noriega Curtis añadió: no es una reforma de un partido, sino de Estado . Incluso, Vela fue más coloquial: conmino a dejar de lado posiciones de partido e ideológicas, así como la pluralidad representada en la Cámara. No es la reforma que nos gustaría, pero no se trata de ver de qué cueros salen más correas ni qué chicharrón truena más. Es la iniciativa del Presidente. A México le irá bien sí y sólo sí al mandatario le va bien. Hagamos a un lado aparentes diferencias. Dejemos de mirar al pasado .

El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), expuso que además de apoyar la iniciativa, se puede mejorar, y planteó tres puntos a considerar para ampliar más el beneficio social y contar con un sistema de retiro más justo y solidario: incluir a los trabajadores independientes o informales; considerar la desventaja que enfrentan mujeres en el mercado laboral, que se traduce en menores pensiones, y el régimen de transición para garantizar que los trabajadores próximos a pensionarse accedan a mayores beneficios.