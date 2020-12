En conferencia de prensa, dio a conocer que todas y todos los aspirantes firmaron un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas para definir candidatos, así como no incurrir en denostaciones.

Nosotros no nos podemos convertir en los principales enemigos de Morena. Les recordamos que dentro de los estatutos, en el artículo tercero, se indica que nos tenemos que conducir con respeto, con fraternidad, que no debe haber lugar a la denostación entre nosotros porque eso lo aprovechan los adversarios. Y les recordamos también que en Morena no se lucha por puestos, cargos o privilegios., sino por el compromiso de la transformación , indicó.