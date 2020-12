Angélica Enciso L.

Viernes 4 de diciembre de 2020

Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller Marcelo Ebrard advirtió que habrá una crisis económica importante debido a la pandemia de Covid-19.

En América Latina y el Caribe provocará una caída de 9 puntos del PIB y aumento de la pobreza en casi 38 por ciento, además de que acentuará las desigualdades. Se requieren mecanismos de cooperación efectivos y diseñar nuevos instrumentos financieros, señaló.

Debe hacerse un acuerdo respecto a las deudas de los países, para que más allá de quitas a los intereses, se establezcan medidas de fondo para reducir la carga de los pasivos, la cual será mayor para las naciones pobres, planteó.

También habló como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) –integrada por 33 países–, en una grabación que dio a conocer el representante mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General, en respuesta a la pandemia de Covid-19.

Detalló que se deben diseñar nuevos instrumentos financieros o usarse de otro modo los ya vigentes para reducir las tasas de interés que se aplican a los países de ingreso medio o bajo, mientras los más desarrollados tienen tasas bajas. Propuso que las naciones de ingresos altos establezcan mecanismos de cooperación financiera efectivos.

Trabajo conjunto para salvar la crisis global