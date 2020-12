R

eitero lo dicho en esta columna el 4/09/20 sobre AMLO, la 4T y Morena: Quienes votamos por él, y más aún quienes nos afiliamos a Morena porque pensamos que su gobierno iba a ser de izquierda y que Morena era un partido de izquierda, nos sentimos engañados en ambos casos. Si bien es cierto que la política es el arte de lo posible, son muy diferentes los conjuntos de posibilidades, en cualquier situación, para quien tiene arraigadas convicciones de izquierda que para quien es un liberal con buen corazón, austero y está lleno de tabúes relacionados con el dinero, los impuestos, la deuda, la ciencia y la importancia de las capacidades humanas de alto nivel . Continúo por tanto mi convocatoria a formular un programa político para la izquierda partiendo del borrador (desechado por AMLO) de plataforma electoral 2015 para Morena (PE15). La PE15 se encuentra en: https://bit.ly/3j2cG6S ¿Quieres participar en la construcción del programa político para la izquierda? Escríbeme. Sintetizo sus contenidos sobre políticas industrial y energética: