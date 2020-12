A pesar de las evidencias de esa violación tumultuaria, autoridades del Estado mexicano sostuvieron una versión exculpatoria de los miembros de las fuerzas armadas. El entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, llegó a decir que la señora Ascencio había muerto a causa de una gastritis mal atendida; el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquella fecha, José Luis Soberanes, convalidó la versión calderonista ( no hubo violación, no hubo homicidio ), y quien gobernaba Veracruz, el priísta Fidel Herrera, especialista en marrullerías de todo grado, acomodó y presionó al aparato forense y mediático de la entidad para acompasarse al gran engaño.

En esta ocasión, el piso está un poco más movido que de costumbre a causa de la salida de Alfonso Romo Garza de la jefatura de la oficina presidencial, lo que en algunos ámbitos empresariales ha sido considerado un signo de rompimiento de los de por sí tan endebles canales de entendimiento con Palacio Nacional.

Por cierto, hoy despejará la incógnita sobre su futuro inmediato la aún diputada federal Tatiana Clouthier, quien arrancó hacia los primeros planos de la política nacional a partir de su cargo como directora de preparatoria de la universidad instalada en Monterrey por el antes citado Alfonso Romo.

La diputada Clouthier, quien no está afiliada a Morena, aunque es vicecordinadora de la bancada de este partido en San Lázaro, ha citado a una conferencia de prensa hoy a la una de la tarde en sus oficinas de Monterrey. Justamente este viernes deben realizarse los registros de aspirantes a participar en las encuestas digitales (es decir, encuestas cuyos resultados dependerán de un dedo) para definir la candidatura al gobierno de Nuevo León.

Hasta ahora, Clouthier ha mantenido la postura de que no participará como candidata en los comicios de su entidad adoptiva, según eso por considerar que ofrecería mejor servicio al país desde el plano nacional. Podría cambiar de parecer Clouthier ante la repulsa de una parte de los morenistas de Nuevo León a la ex priísta Clara Luz Flores, quien parecería encaminada a ser la triunfadora de la encuesta digital antes mencionada si no participara Tatiana. Hoy se conocerá si cambian las señales electorales antes emitidas por Palacio Nacional, para que Clouthier no fuera aspirante, o si su presunto deslinde fue una maniobra distractora para generar su entrada a última hora como carta salvadora . ¡Hasta el próximo lunes!

