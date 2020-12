▲ Yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos y vale menos la gasolina. Entonces, vamos avanzando , aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Presidencia